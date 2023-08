Inscrições para programa de atividades físicas da Uepa iniciam na quarta-feira (16)

Na próxima quarta-feira (16), a Universidade do Estado do Pará (Uepa) abre inscrições para um programa de atividade físicas e esportivas voltadas ao público geral. O projeto, que tem como principal objetivo o combate ao sedentarismo, oferece várias modalidades, como ginástica funcional, condicionamento físico, hidroginástica e natação.

VEJA MAIS

Para efetuar a inscrição, os interessados deverão comparecer pessoalmente ao Núcleo de Extensão (Nuex) do Curso de Educação Física, localizado no Campus III da Uepa, que fica na Avenida João Paulo II. O horário de atendimento ao público será das 8h às 11h. A alocação das vagas será feita de acordo com a demanda apresentada.

Os documentos necessários para efetuar a inscrição são os seguintes: duas fotografias 3x4, cópia do RG e CPF (ou certidão de nascimento para menores de 17 anos), comprovante de residência, carteira de vacinação contra a Covid-19, atestado médico (exigido para todas as modalidades), atestado dermatológico (para aqueles que optarem por natação ou hidroginástica) e atestado cardiológico (obrigatório para indivíduos com 60 anos de idade ou mais).