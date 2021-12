No sufoco! Remo vence o Paysandu e fica a um triunfo do título do Parazão de Basquete

Foi uma vitória por apenas dois pontos, mas o suficiente para o Remo colocar uma mão no título do Parazão de Basquete. Na noite de quinta-feira (16), no Ginásio Serra Freire, o Leão venceu o Paysandu por 79 a 77, pelo jogo quatro da decisão, e agora precisa de apenas uma vitória para se consagrar o campeão estadual 2021.

A final do Campeonato Paraense de Basquete Adulto é decidida em uma melhor de sete jogos. O primeiro que vencer quatro clássicos, garante o título. A próxima partida ocorre no sábado (18), às 19h, no Ginásio Moura Carvalho, do Paysandu. A equipe bicolor precisa vencer todos os jogos para conquistar a taça.

Série

O Remo venceu os jogos 1 e 2 por 64 a 54 e por 67 a 57. Na terceira partida, o Paysandu levou a melhor por 77 a 44. O jogo quatro, vencido por apenas dois pontos, foi a partida mais equilibrada até o momento. O Leão virou o clássico nos últimos minutos do quarto período para garantir o triunfo.

Confira os horários das próximas partidas:

Jogo 5 - 18/12, 19h - Moura Carvalho

Jogo 6 - 20/12, 20h - Serra Freire*

Jogo 7 - 21/12, 20h - a definir*

* Se necessário