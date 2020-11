No ar: Clube do Remo e Paysandu iniciam disputa do título de basquete da categoria sub-12

Clube do Remo e Paysandu são os únicos clubes filiados da Federação Paraense de Basquete [FPB] participantes dos eventos oficiais da entidade.

Novamente estarão frente a frente no campeonato da categoria Sub-12 que se inicia no dia 24 com o Re-Pa no ginásio Moura Carvalho, a partir das 19h.

O certame será disputado num playoff de cinco jogos. O vencedor de três, será o campeão da temporada.

O Paysandu é o atual campeão da categoria e vai atrás do bi. Recentemente o bicolor sagrou-se bicampeão da categoria Sub-13. Veja a tabela do campeonato

Dia 23/11 – Paysandu x Clube do Remo- Ginásio Moura Carvalho – 19h

Dia 26/11 – Clube do Remo x Paysandu – Ginásio Serra Freire – 19h

Dia 1/12– Paysandu x Clube do Remo – Ginásio Moura Carvalho – 19h

Dia 3/12 – Clube do Remo x Paysandu – Ginásio Serra Freire – 19h

Dia 8/12 – Paysandu x Clube do Remo – Ginásio Moura Carvalho – 19h