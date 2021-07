Mortos em acidente com ônibus de equipe de futsal são identificados

A diretoria do Umuarama Futsal identificou, ao "G1", os dois mortos no acidente desta quinta-feira com o ônibus da equipe como um dos motoristas do veículo, Osvaldo Silva, e o coordenador da categoria de base do clube, Paulo Vitor Gonzales. O capotamento ocorreu na BR-376, no interior do Paraná, e também deixou outras 20 pessoas feridas.

O acidente ainda envolveu um carro e uma carreta, mas nenhum dos ocupantes dos dois veículos ficaram feridos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma perícia será feita no local e no veículo para identificar a causa do acidente.

O treinador da equipe, Nei Victor, que estava no ônibus, afirmou que a equipe viajava para Jaraguá do Sul para uma partida da Taça Brasil. Ao "G1", a direção do Umuarama Futsal informou que a manutenção do ônibus estava em dia.