Morre aos 45 anos o árbitro Rodrigo Castanheira, famoso por erro em um Vasco x Flamengo

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) confirmou a morte do árbitro Rodrigo Castanheira, nesta terça-feira, vítima de câncer. Ele ficou nacionalmente conhecido em 2014, durante um Vasco e Flamengo pelo Cariocão, em que não assinalou um gol de falta marcado por Douglas, favorável ao Cruz-Maltino

Rodrigo era o assistente adicional responsável por avaliar o lance diretamente da linha de fundo. O Flamengo acabou vencendo o jogo por 2 a 1 e o árbitro recebeu ameaças pelo erro. Ele voltou a compor as equipes de arbitragem após receber apoio da Ferj e tratamento psicológico.