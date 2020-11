Molecada: Paysandu ganha título de basquete Sub-13

O Paysandu ergue o primeiro troféu de campeão do basquete paraense na temporada de 2020.

À noite de quinta-feira (12) o Paysandu venceu o Clube do Remo pela terceira vez [71 a 30] e conquistou o título de campeão da categoria Sub-13 masculino. Aliás, o Papão é na realidade, bicampeão: 2019/2020.

O jogo aconteceu no ginásio Moura Carvalho que recebeu um seleto grupo de torcedores, maioria pais de atletas.

No primeiro jogo o bicolor marcou 81 a 51. No segundo, 48 a 29 e no terceiro, 71 a 30 totalizando 200 pontos contra 110 do rival.