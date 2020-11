MMA: paraense bate o peso e encara americano em luta no México

O MMA do Pará será representado por Igor Siqueira nesta sexta-feira (13), na cidade de Tijuana, no México. Natural da cidade de Moju (PA), o paraense de 26 anos encara o americano Mark Climaco, de 22, no Ultmate Wariior Challenger, categoria peso mosca.

Igor iniciou a preparação em Moju na academia Tiger, com o mestre Adenilson Tinger e Bó Cunha e finalizou na academia Rickson, no Conjunto Júlia Seffer em Ananindeua com o mestre Rickson Athos. Nesta quinta (12), Igor bateu o peso e vai. Em conversa com a equipe de OLiberal, Igor avaliou a preparação e promete trazer mais uma vitória para o Estado do Pará.

“Foi a melhor possível. Fizemos tudo certinho para a luta, cada um realizou o seu trabalho. Amigos, familiares, meus companheiros de academia. Foi muito intenso, dedicação total no meu combate. Agradeço a Deus por todos terem acreditado no meu trabalho, no meu treinamento e me ajudado de alguma forma. Estou bem e confiante em conquistar mais um vitória”, disse.

Há uma semana no México, o paraense possui um cartel de seis lutas e seis vitórias no MMA e vai encarar um concorrente mais novo e também invicto, com três lutas e três vitórias.