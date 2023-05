Misturando esporte e cultura, 25º Surf na Pororoca será realizado em município do Marajó

Os moradores de Chaves, município no arquipélago do Marajó, já podem se planejar para uma grande programação envolvendo esporte e cultura que vai tomar conta da cidade: o 25º Surf na Pororoca. O torneio, realizado entre os dias 3 e 7 de junho, reúne diversos surfistas do país competindo na super maré, fortalecida pela lua cheia do início de mês.

Durante os cinco dias de torneio a população vai poder assistir ao show proporcionado pelos surfistas nas águas do rio Amazonas, e participar de programações culturais gratuitas como: a inauguração da primeira escolinha de surf na pororoca do município, festival musical da pororoca, lançamento do livro “Pororoca: A Onda do Brasil”, exposição fotográfica, ritual das águas Auêra-Auara, programação especial para o dia do meio ambiente, além do Círio de Santo Antônio e a comemoração do aniversário da cidade.

O evento também vai envolver outros esportes, com exibição da tradicional Luta Marajoara e embates no “Pororoca Fight”, com os principais lutadores de MMA do estado se enfrentando no ringue.

VEJA MAIS

Organizado pela Associação Brasileira de Surf na Pororoca (ABRASPO), em parceria com a Federação Paraense de Surf (FEPASURF), o torneio está em sua segunda edição seguida na cidade, com o objetivo de divulgar a beleza natural amazônida, além de demonstrar que a cultura do surf continua viva no Pará.

"Estamos muito orgulhosos de fazer parte dessa incrível transformação que está acontecendo no município de Chaves. Há mais de 20 anos que nós chamamos a atenção do Brasil para o potencial do Marajó no tocante à pororoca. Agora, aquilo que um dia foi um sonho, está se tornando realidade", declarou o presidente da FEPASURF, Noélio Sobrinho.