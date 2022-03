Medalha de ouro: Darlan Romani volta ao Brasil e pede mulher em casamento; veja

O medalhista olímpico Darlan Romani surpreendeu mais uma vez, ao fazer um pedido inesperado para a mulher, que o recepcionava na chegada ao Brasil, após o atleta conquistar a medalha de ouro no arremesso de peso, durante Campeonato Mundial indoor, realizado na Sérvia, neste final de semana.

Darlan desembarcou no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e após abraçar a filha e a companheira, Sara Romani, ajoelhou-se e a presenteou com um anel de casamento, fazendo em seguida o pedido. Muito emocionada, Sara, que é empresária e ex-atleta, não conteve as lágrimas. O casal vive junto há 10 anos e tem uma filha, Alice, de 6 anos.

"Cheguei no Brasil hoje com uma vitória, uma medalha e finalmente vou poder dar a festa de casamento que meu amor merece e ainda não teve! Eu te amo, meu amor. E vai ter churrasco!", postou Darlan em sua página em uma rede social.

