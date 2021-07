Manoel Tobias recebe homenagem em calçada da fama e reafirma ser maior do que Falcão: 'Com Convicção'

O ex-jogador de futsal Manoel Tobias mais uma vez afirmou ser o maior jogador da história na modalidade, à frente do parceiro de seleção Falcão, que foi condecorado por um prêmio 'The Best' pela carreira - o único até hoje. A nova fala de Manoel aconteceu nesta quarta, durante homenagem recebida por ele na calçada da fama da Arena Pernambuco.+ Veja a tabela do Brasileirão!

- Com toda convicção e sem falsa modéstia, eu sou o maior da história sim. Eu acho que cada um sabe o que fez de importante na história. Mas, para mim, dentro da minha tela, eu me considero sim o maior da história do futsal no Brasil, no mundo, pelas qualidades que o Manoel Tobias mostrava dentro da quadra, reunindo também outros fatores - disse ele.

Tudo começou na semana em que o ex-jogador completou 50 anos. Em entrevista ao site da Fofa, Tobias disse ter sido o maior da história. O assunto tomou grande repercussão e chegou nos ouvidos de Falcão que respondeu dizendo que ele, Falcão, teria sido o primeiro e o segundo melhor da história, com Tobias em terceiro.

No fim de junho, Falcão deu outra declaração e afirmou que ele e Manoel Tobias não possuem uma relação de amizade e reviveu um desentendimento no passado.

- Eu e o Manoel Tobias nunca fomos amigos. Nós tivemos um problema de vestiário em 2004, quando perdemos para a Espanha e eu achava que ele tinha que ter batido o pênalti pelo nome dele, a história e o peso que ele tinha e, de repente, empurraram o Neto, que era novo. Essa briga acabou vazando para a imprensa, que é uma briga comum, todo time tem, mas eu nunca fui amigo dele - disse Falcão