Lutadora paraense não bate peso e é substituída na semifinal do PFL

A paraense Larissa Pacheco não conseguiu bater o peso e foi eliminada da semifinal do título dos pesos leves feminino da Professional Fighters League (PFL). A lutadora, que foi líder da temporada regular, será substituída pela também brasileira Mariana Morais, que estava no card como a primeira reserva. A luta está marcada para ocorrer nesta quinta-feira (19), na Flórida, Estados Unidos.

Na pesagem que ocorreu na tarde desta quarta-feira (18), Larissa ficou duas libras, pouco menos de 1kg, acima do peso-limite, que era 70,7kg para lutas que não valem cinturão. Pelo regulamento da PFL, ela deve ser substituída pela quinta colocada na temporada regular. A nova lutadora agora enfrenta Taylor Guardado, quarta cabeça de chave, na semifinal.

Vice-campeã do PFL em 2019, Larissa Pacheco já havia vencido lutas por nocautes nesta temporada. Com a eliminação, ela dá adeus ao prêmio de 1 milhão de dólares destinado à vencedora do torneio.

A lutadora paraense nasceu em Marituba e ingressou no esporte com 15 anos. Em 2014, ela teve passagem pelo UFC, mas perdeu para Jéssica Bate-Estaca e Germaine de Randamie. A paraense tem o cartel de 15 vitórias e quatro derrotas.