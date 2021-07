Kyra Gracie comemora melhora do caçula, internado com bronquiolite: 'Já acordou mais alegre'

A pentacampeã mundial de Jiu-Jitsu Kyra Gracie comemorou a melhora no estado de saúde do caçula Rayan, de seis meses, que precisou ser internado em uma UTI com bronquiolite, necessitando inclusive de equipamentos de ventilação mecânica para conseguir respirar.

- Nosso campeão está melhorando da bronquiolite, graças a Deus! Muito obrigado pelo carinho e o suporte de todos que estão vibrando positivamente pela sua recuperação! - escreveu o ator em seu Instagram.

Mais cedo, Kyra celebrou a melhora do estado de saúde do bebê. - Hoje tivemos uma melhora significativa. Estamos diminuindo o oxigênio do aparelho e ele já acordou mais alegre - contou Kyra.

Membro da família Gracie, Kyra anunciou na segunda-feira que o bebê foi internado com dificuldades na respiração. Rayan ficou na UTI e teve o quadro atualizado durante a semana.

A reação brônquica inflamatória, conhecida como bronquiolite, é mais comum em crianças pequenas e bebês, como é o caso de Rayan. Ela é quase sempre causada por um vírus e costuma ocorrer durante os meses de inverno.

A condição começa como um resfriado comum. Progride para tosse, chiado e, às vezes, dificuldade em respirar. Os sintomas podem durar de uma semana a um mês. É possível tratar a bronquiolite com cuidados domiciliares na maioria dos casos. Casos graves necessitam de hospitalização.