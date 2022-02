Knicks x Nets: veja onde assistir ao vivo e qual é o horário do jogo de hoje (16/02) pela NBA

A bola vai subir para New York Knicks x Brooklyn Nets às 21h30 de hoje, quarta-feira (16/02), pela rodada regular da NBA. O duelo ocorrerá no Madison Square Garden, em Nova York, Estados Unidos da América. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

VEJA MAIS

Onde assistir New York Knicks x Brooklyn Nets ao vivo?

A partida New York Knicks x Brooklyn Nets pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN 2 e pelos serviços de streaming NBA League Pass e Star+, às 21h30 (horário de Brasília).

Como New York Knicks x Brooklyn Nets chegam para o jogo?

Os Knicks estão na 12° colocação da Conferência Leste da NBA, com um total de 25 vitórias e 33 derrotas.

Já os Nets continuam caindo na classificação do Leste. Após quase chegarem à liderança, a equipe perdeu 11 jogos consecutivos. A sequência de derrotas só foi quebrada nesta última segunda-feira (14/02), após os Nets vencerem os Sacramento Kings por 109 a 85. Atualmente, a equipe acumula 30 vitórias e 27 derrotas.

As duas equipes já duelaram uma vez nesta temporada da NBA, em 30 de novembro de 2021, quando os Nets venceram por 112 a 110.

Possíveis escalações

Knicks: Kemba Walker, Quentin Grimes, Evan Fournier, Julius Randle, Mitchell Robinson

Nets: Patty Mills, Seth Curry, Bruce Brown Jr., Kessler Edwards, Andre Drummond

Ficha técnica

New York Knicks x Brooklyn Nets

National Basketball Association

Local: Madison Square Garden, em Nova York, Nova York

Data/Horário: 16 de fevereiro de 2022, às 21h30