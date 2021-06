Juventude empata amistoso preparatório para estreia na Copa do Brasil de Futsal

O Juventude Futsal, de Santarém, realizou jogo amistoso na cidade de Rurópolis no domingo (6), onde enfrentou o Sport Rurópolis, no Ginásio Almir Gabriel. Os santarenos estão na preparação para disputa da Copa do Brasil de 2021.

Depois de uma ‘chuva’ de gols, o jogo acabou na igualdade de 5 a 5. Lozoba (2), Anderson Coca, Diego e Bruno Rato anotaram para a equipe da Pérola do Caeté.

Ryan, Darley, André, Thayson e Geibinho marcaram para os donos da casa.

Na próxima sexta-feira (11) e no sábado (12) encara o Grupo Santos FC, em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, pelas oitavas de final do Copa do Brasil. As duas partidas serão disputadas às 9h.

A decisão de realizar os dois confrontos na casa dos adversários se deu por conta da impossibilidade de utilizar o Ginásio Poliesportivo de Santarém, único local na cidade que atenderia as exigências da Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS) e estaria adequado para receber uma partida de Copa do Brasil. Mas, como o espaço segue em obras, a opção foi disputar as partidas em Lucas do Rio Verde (MT).

“Nosso ginásio está nos últimos preparativos para a inauguração e isso vai impossibilitar o uso para esta partida. O Juventude está preparado e vai defender seus objetivos e representar bem a nossa cidade na competição nacional”, Edenmar Machado, presidente do clube que segue na chefia da delegação.

O Juventude viaja na próxima quarta-feira (9) para o estado do Mato Grosso. Os jogadores relacionados são: Saraiva, Raphael, Vanderson Zuco, Bruno Rato, Lazoba, Adriano Lino, Claydir, André Barata, Lucão, Anderson Belém, Juninho, Diego, Allef, Ney e Anderson Coca.