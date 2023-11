Jovem com Transtorno do Espectro Autista desbanca adversários e vence Campeonato Paraense de Xadrez

Na tarde deste domingo o xadrez paraense conheceu o mais novo campeão. Após três dias de disputas intensas, com um total de 20 participantes, o jovem Vitor Luis de Jesus Silvério, 16 anos, sagrou-se campeão ao vencer as seis partidas da fase final.

A final final da competição foi disputada no Colégio Logos, em Ananindeua, e contou com atletas de todas as regiões do estado, através de uma grande seletiva que teve início ainda no começo do ano, nas cidades de Santarém, Bragança, Barcarena, Portel, Tucuruí, Breves e Parauapebas.

Os classificados vieram à Belém com as despesas custeadas pela Secretaria de Esporte e Lazer (Seel). Na classificação geral acabaram superados pelo jovem, que passou ileso nas finais, com uma campanha de 100% de aproveitamento.

Parazão de Xadrez Divulgação Divulgação Divulgação

Para o presidente da Federação de Xadrez do Pará destacou o crescimento do esporte, graças ao incentivo para a regionalização, agregando novos talentos e reconhecendo o potencial dos atletas paraenses no esporte.

"Estamos estimulando o xadrez no Interior do Estado. Nos últimos anos tivemos as finais do campeonato paraense em Castanhal, Parauapebas, Marituba, Santarém e Ananindeua. Este ano introduzimos as seletivas, que procura interiorizar ainda mais o esporte, uma vez que as diversas regiões do Estado ficam prestigiadas", destacou Carlos Augusto Xavier do Nascimento.

Campeão

Vitor Luis de Jesus Silvério, 16 anos, tem (TEA) Transtorno do Espectro Autista. Filho de Agostino Silvério Junior e Jorlene Silvério. Começou a jogar xadrez com 14 anos. No ano passado foi vice-campeão paraense, mas superou os adversários deste ano, levantando a taça. Além de ter vencido seis das seis partidas na fase final, venceu ainda outras cinco, também de seis, na fase eliminatória.

Resultado das seletivas por região:

Santarém

Campeão - Jordy Pires Rodrigues

Segundo - Gilmar Fernandes Silva

Campeão Aspirantes 2022 - Francisco Rellyson Freitas de Aguiar

Bragança

Campeão - Danilo Augusto Silva e Silva

Segundo - José Maria Araújo Neto

Barcarena

Campeão - Braulino Possa Magno

Segundo - Giancarlo Secci de Souza Pereira

Portel

Campeão - Edian da Silva dos Santos

Segundo - Matheus Ferreira Ribeiro

Tucuruí

Campeão - Raiuam Bezerra da Silva

Segundo - Lázaro Guilherme Nascimento Almeida Neto

Breves

Campeão - Geovane da Silva Santos

Segundo - Alecsandro Silva de Almeida

Parauapebas

Campeão Werlles Milhões de Sousa