Jogos de hoje na NBA ao vivo: veja onde assistir e os horários das partidas deste domingo (07/05)

Os jogos de hoje, domingo (07/05), da NBA seguem com partidas das semifinais de conferência da liga de basquete, com a bola subindo para apenas 4 equipes ao longo do dia. Confira os horários e onde assistir ao vivo os duelos.

Quais são os horários e os jogos de hoje da NBA?

Philadelphia 76ers x Boston Celtics - 16h30 - ESPN 2 e Star+ Phoenix Suns x Denver Nuggets - 21h - SporTV 2, Band, TNT Sports, Gaules (Twitch) e Amazon Prime

Onde assistir ao vivo os jogos de hoje da NBA?

A partida Philadelphia 76ers x Boston Celtics pode ser assistida pela ESPN 2 e pelo Star+. Já o jogo Phoenix Suns x Denver Nuggets será televisionado pela SporTV, Band, TNT Sports, canal de Twitch do Gaules e Amazon Prime Video.