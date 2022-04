Jogador de futebol americano morre após ser atropelado na Flórida

O jogador de futebol americano Dwayne Haskins, de 24 anos, morreu neste sábado (9), após ser atropelado em uma cidade do sul da Flórida, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pelo agente do atleta.

Haskins atuava como quaterback do Pittburgh Steelers. O jogador haviatido uma carreria de destaque no futebol americano universitário, mas não correspondeu as expectativas quando subiu para o profissional.

O primeiro ano de Haskins na NFL foi em 2019. Na ocasião ele foi escolha número 15 do draft do Washington Redskins (atual Commanders). O jogador acertou a transferência para os Steelers em 2021.