Jiu-jitsu paraense: 11ª edição da Copa Rickson abre inscrições; confira valores e premiações

A XI edição da Copa Rickson de jiu-jitsu já possui data marcada. A competição está agendada para o dia 17 de dezembro, ainda sem local definido. O evento marca o encerramento do ano das Academias Rickson espelhadas pelo Estado, porém, é aberto para atletas de outras academias. As inscrições para a competição estão abertas.

Os atletas da categoria absoluto pagarão o valor R$50, já as outras categorias custam R$65. As inscrições podem ser feitas através do site. Todas as categorias serão premiadas, destaque para os absolutos, onde os campeões receberão a quantia de R$500. Já a academia vencedora terá como prêmio R$500, a segunda colocada R$300 e a terceira R$200. Os três primeiros atletas em cada categoria também receberão medalhas.

O mestre Rickson Athos, organizador do evento, avaliou a chegada da 11ª edição da competição e falou sobre como é trabalhar com crianças e jovens, muitos deles carentes e que vivem em situação de vulnerabilidade.

“A aceitação da competição está boa, conseguimos colocar um pouco mais de 600 atletas no ano passado, mesmo com a questão da pandemia, restrições. A expectativa é que esse número seja maior, para confraternizarmos fazendo o que gostamos, que é praticar jiu-jitsu. Temos muitas dificuldade de patrocínio, equipamentos, quem quiser ajudar é só entrar em contato, mas principal estamos conseguindo cumprir, que é formar pessoas de bem, que sigam o caminho da disciplina, respeito em um mundo tão violento. A parte de tornar atleta é consequência e que também está sendo cumprida de forma íntegra por nós”, disse, Rickson Athos.

Com mais de 30 academias espalhadas pelo Estado do Pará, várias academias do interior do Estado estão aguardadas, algumas já estão confirmadas, como as dos municípios de Moju, Salinópolis, Marabá, Tailândia, Cametá, Capitão Poço e Oeiras do Pará. Mais informações sobre a competição (91) 98147-1794.