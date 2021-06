‘Japonês Voador’ vence a segunda etapa do campeonato paraense de kart

Luiz Keiji fez jus ao apelido de ‘Japonês Voador’ do kart paraense. Na segunda etapa do campeonato, realizada no domingo (20), no kartódromo Bené Maranhense, na Vila do Apeú, em Castanhal, foi absoluto nas duas baterias de graduados e terminou em primeiro lugar. Sepultou de vez a péssima colocação na primeira etapa, quando foi quarto colocado.

Robertinho Saraiva também reapareceu na prova e ficou em 2º, numa boa disputa com Keiji. Mauro Folha completou o pódio dos graduados com o terceiro lugar.

Na categoria novatos, sem alteração com Goianinho, a exemplo da primeira etapa, venceu a segunda e disparou na pontuação da categoria. Matheus Galvão foi o segundo colocado e Rodrigo Pinheiro o terceiro.

Na categoria sênior, Kleber Palheta deixou todos para trás e subiu ao pódio como primeiro. Na primeira etapa foi o terceiro. Está a disputa com Antônio Ramos, que acabou terminando a prova em terceiro. Renato Berna foi o segundo.

De acordo com o presidente da Fepauto, Fernando Maia, a terceira etapa do campeonato será realizada no dia 15 de agosto em comemoração aos festejos da Adesão do Pará à Independência do Brasil.