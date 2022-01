Indiana Pacers x Los Angeles Clippers: onde assistir e o horário do jogo pela NBA hoje (17/01)

As equipes Indiana Pacers x Los Angeles Clippers disputam a rodada especial do Martin Luther King Day da NBA hoje, segunda-feira (17/01). A partida ocorrerá na Crypto.com Arena, antiga Staples Center, em Los Angeles, às 17h30 (horário de Brasília). Confira onde assistir a transmissão do jogo hoje:

Onde assistir Indiana Pacers x Los Angeles Clippers?

A partida Indiana Pacers x Los Angeles Clippers pode ser acompanhada pela plataforma de streaming NBA League Pass, a partir das 17h30 (horário de Brasília).

Como Indiana Pacers x Los Angeles Clippers chegaram para o jogo?

Atualmente, os Clippers estão em 9° lugar da Conferência Oeste, perdendo quatro de suas últimas cinco partidas e acumulando 21 vitórias e 23 derrotas.

Já os Pacers estão em 13° lugar da Conferência Leste e em uma sequência de três derrotas. Nesta temporada, o time registra 15 vitórias e 28 derrotas.