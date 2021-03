IMAGEM FORTE: lutador compartilha foto de lesão no olho e tranquiliza fãs após o UFC Vegas 21; veja

O final anticlímax da luta principal do UFC Vegas 21, realizado no último sábado (13), em Las Vegas (EUA), deixou os fãs apreensivos com a situação de Belal Muhammad. O peso-meio-médio recebeu uma forte dedada de Leon Edwards no olho direito e, sem condições de retornar para o combate – inclusive chorando no octógono -, viu a organização decidir pelo “No Contest” (luta sem resultado) no segundo round.

Após ir para o hospital tratar da lesão, o americano, através de suas redes sociais, tranquilizou o público e reforçou seu desejo de reencontrar o inglês.

- Meu coração está despedaçado. Meu primeiro evento principal terminou assim, mas Deus tem planos maiores. Sinto muito pelos fãs e o UFC, vocês mereciam uma luta completa. Minha visão está voltando e não tenho nenhum dano permanente no olho. Logo eu estarei de volta e quero reencontrar o Leon Edwards - postou Muhammad, atualizando sobre a sua situação.

Com o desfecho inesperado, a expectativa agora é se o Ultimate irá optar ou não por remarcar o duelo. Aos 29 anos, o inglês se encontra em terceiro no ranking meio-médio e vinha de oito vitórias consecutivas. Já Belal, 32 anos, é o 13º colocado e também estava embalado antes da luta: quatro triunfos.

Veja as imagens abaixo: