GP do Canadá: Como as principais equipes chegam para este final de semana da Fórmula 1; confira

A temporada 2022 da Fórmula 1 chega até a sua nona prova do calendário: o Grande Prêmio do Canadá. O GP, que é realizado no circuito de Gilles Villeneuve, em Montreal, voltou ao cronograma da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) depois de ficar dois anos fora por conta da pandemia da covid-19.

Circuito

O traçado de Gilles é semi-permanente, localizado na ilha artificial de Notre-Dame. É bem parecido com circuitos urbanos, como Mônaco e Baku (GP do Azerbaijão), Possui 14 curvas nos 4.300 metros de extensão. É considerado uma prova rápida, com retas alternadas por chicanes, que favorecem carros com boa tração.

O Grande Prêmio do Canadá tem um ingrediente a mais para o final de semana: a chuva. A direção da prova prevê instabilidade no clima e chances de chover durante a corrida.

Como as equipes chegam

Red Bull

A Red Bull ultrapassou a Ferrari e assumiu o favoritismo da temporada. A equipe austríaca está conseguindo manter o carro, apesar da falta de confiança dos pilotos Max Verstappen e Sérgio Perez com o modelo, já que nos primeiros GPs, o time sofreu com quebras no motor.

No entanto, nas últimas corridas, a equipe conseguiu melhorar o carro e colocar os seus dois pilotos na briga pelo título. Nas últimas duas provas, houve dobradinha: Sergio Perez venceu em Mônaco e Max Verstappen ganhou em Baku.

Neste momento, a Red Bull está isolada na primeira posição no campeonato de construtores, com 279 pontos. Max Verstappen é o líder da temporada, com 150, seguido por Sérgio Perez, que tem 129.

Para o Canadá, a equipe austríaca não fez nenhuma mudança e chega do mesmo jeito que saiu do GP do Azerbaijão.

Ferrari

A Ferrari começou o campeonato surpreendendo e assumindo a ponta como favorita da temporada. No entanto, o time italiano tem sofrido com os péssimos rendimentos do carro e com as falhas de estratégias nas últimas corridas. Em Baku, por exemplo, os pilotos da equipe Charles Leclerc e Carlos Sainz abandonaram a prova porque os motores do modelo quebraram.

A Haas, equipe que usa motor Ferrari, também não tem tido um bom rendimento do carro e Kevin Magnussen não concluiu a prova de Baku por problemas no motor.

Durante a semana, a equipe afirmou que a unidade de potência usada por Charles Leclerc em Baku não pode ser consertada. Assim, uma das principais questões deste final de semana é se a Ferrari vai se apresentar bem no Canadá.

A ideia da Ferrari era usar peças que não ocasionassem uma punição. No entanto, após o treino livre dois, o time anunciou a troca do controle eletrônico do motor de Leclerc. Assim, o piloto recebeu uma penalidade de 10 posições no grid de largada.

Mercedes

A Mercedes está sendo a grande decepção do campeonato até agora. Campeã de construtores dos últimos oito anos, nesta temporada, a equipe alemã ainda não conseguiu desvendar o seu modelo W13. Apesar de estar em terceiro no campeonato, com 161 pontos, o time não tem se mostrado tão competitivo.

Apesar disso, George Russell tem aproveitado as falhas das outras equipes e se segurado entre os primeiros colocados. Já Lewis Hamilton não tem tido tanta sorte. O piloto inglês - recentemente condecorado com o título de cidadão honorário do Brasil -, tem ficado atrás do seu companheiro de equipe e sofrido com o porpoising do carro.

Depois de vários problemas com o porpoising, que são os quiques que o carro dá quando está em alta velocidade, a Mercedes apareceu no primeiro treino livre no Canadá com um assoalho mais grosso e com uma suspensão traseira diferente. Com isso, a equipe espera que o problema seja minimizado e melhore o desempenho. Contudo, Hamilton criticou bastante as mudanças que foram feitas no modelo.

Horários

Neste sábado (18), a parti das 17h, ocorre a definição do grid de largada para a corrida no domingo (19), que começa às 15h.

Situação do campeonato

Pilotos

M. Verstappen - Red Bull - 150

S. Perez - Red Bull - 129

C. Leclerc - Ferrari - 116

G. Russell - Mercedes - 99

C. Sainz Jr. - Ferrari - 83

L. Hamilton - Mercedes - 62

L. Norris - McLaren - 50

V. Bottas - Alfa Romeo - 40

E. Ocon - Alpine - 31

P. Gasly - AlphaTauri - 16

F. Alonso - Alpine - 16

K. Magnussen - Haas - 15

D. Ricciardo - McLaren - 15

S. Vettel - Aston Martin - 13

Y. Tsunoda - AlphaTauri - 11

A. Albon - Williams - 3

L. Stroll - Aston Martin - 2

G. Zhou - Alfa Romeo - 1

M. Schumacher - Haas - 0

N. Hulkenberg - Aston Martin - 0

N. Latifi - Williams

Equipes

Red Bull 279

Ferrari 199

Mercedes 161

McLaren 65

Alpine 47

Alfa Romeo 41

AlphaTauri 27

Haas 15

Aston Martin 15

Williams 3

