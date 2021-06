Futsal: Peneirada do Remo seleciona novos atletas para treinos nas categorias da base

Das 169 inscrições apenas 38 atletas foram pré- selecionados para fase dos treinos seletivos do futsal do Clube do Remo nas categorias sub-16, sub-17 e sub-20.

A peneirada azulina foi realizada na semana passada no ginásio Serra Freire. Os atletas foram avaliados pela comissão técnica azulina responsável pelas categorias.

O departamento salonista vai fazer contato com os aprovados para nova avaliação, agora nos treinamentos com as respectivas equipes de categoria.

Relação dos aprovados:

Categoria Sub-16/17

1- Alisson Marlos da Silva Araújo

2- Odair Nascimento dos Santos

3- Vinícius Gomes Farias

4- Vitor Cauã Rodrigues Costa

5- Lucas Everton de Oliveira Amoedo

6- Ralison Reis Modesto

7- Adison Augusto de Lima Santos

8- Alysson Hiago Vasconcelos

9- Marcos Yuri Souza

10- Gyrlan José da Silva Marques

11- Edwin Henrique Colares

12- Davi Silva Vinagre

13- Matheus Costa de Brito

14- Adrian Menezes da Silva

15- Paulo Arthur Corrêa Moraes

16- Rian Meireles Nogueira

17- Elias Nonato

18- Thyago Henrique dos Santos

19- Italo Costa

20- Cassio Roger Lima

Categoria Sub-20

1- Chistian wallace Nunes

2- Marcos Vinicius Santos Conceição

3- Kayky da Silva Araújo

4- José Miguel da Costa Conceição

5- João Victor da Souza Bronze

6- Gabriel Dias Monteiro

7- Magno Tavares Ribeiro Neto

8-Marcus Vinicius de Souza da Silva

9- Levy Moura da Silva Junior

10- Arthur Fernando Machado

11- Lucas Cordeiro Pereira

12- Jhonatta da Silva

13- Eder Breno da costa

14- João Paulo Santos

15- Ivan Pereira da Costa

16- Henrique silva Capela

17- Deividi Nascimento Pantoja

18- Yan Felipe Gonçalves