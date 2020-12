Ainda sem chapas oficializadas, Federação de Futsal terá eleição no dia 20 de dezembro

A eleição presidencial da Federação Futsal do Pará (Fefuspa) será realizada no dia 20. O processo de inscrição de chapa prossegue até segunda-feira (14), na sede da entidade, obedecendo o horário das 8 às 12h e das 13 às 18h, conforme o estatuto da entidade. O período é improrrogável.

Ainda de forma não oficial, existem comentários de duas chapas concorrerão ao pleito. Uma liderada pelo atual vice-presidente Paulo Marcio Cecim e outra pelo diretor técnico Davi Leal.

Davi está tendo com apoio total do presidente Paulo José da Silva que está na presidência quase duas décadas. No pleito, os filiados também vão escolher os novos membros do conselho fiscal.

A Fefuspa tem uma legião de clubes filiados cujo número superou 60. Pela relação fornecida pela entidade, apenas 23 estão legais possuindo o direito de exercerem seu voto. Veja a relação dos clubes votantes:

Associação Atlética de Futsal Igarapeaçuense

Associação Atlética do Conjunto Habitacional Júlia Seffer Associação Atlética Esmac Ananindeua

Associação Atlético Clube Bragantino

Associação Barbarense Esporte Clube

Associação Cultural e Esportiva Bregafó Esporte Clube

Associação de Praticantes de Handebol do Marajó

Associação Desportiva Cultural de Altamira

Associação Desportiva dos Empregados da Eletronorte Associação Desportiva e Beneficente Antônio Soares

Associação Esportiva Shouse

Associação Esportiva Skailândia

Associação Paragominense Wespo de Desporto

Cametá Esporte Clube

Centro Desportivo Multicultural Infantil

Clube do Remo

Clube dos Oficiais da Polícia Militar

Esporte Clube Juventude Futsal

Grupo SOS Vida

Paysandu Sport Club

Sociedade Esportiva e Beneficente Imperial

Sociedade Esportiva Tubarão

Tuna Luso Brasileira