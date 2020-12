Futsal de base do Remo participa do Circuito Norte–Nordeste no Ceará

Os times de futsal do Clube do Remo nas categorias sub-9, sub-10 e sub-11 participam do Circuito Norte-Nordeste de Futsal, tradicional competição de base que ocorre todos os anos na cidade de Fortaleza (CE).

A delegação azulina é formada por 40 atletas e mais comissão técnica. Mário Júnior comanda os times com os auxiliares Bruno e Fabrício Guimarães.

Cida, Heloísa e Admilson, pais de atletas, estão na coordenação da comitiva remista.

Mário Júnior analisou a presença do Remo no circuito. “Preparamos muito bem essa garotada e estamos com as melhores expectativas possíveis. Estamos confiantes em uma boa campanha na competição. O objetivo é ser campeão, claro. Mas, o foco principal é mostrar a força da nossa base azulina, que a cada ano vem crescendo mais no cenário nacional”, revelou.

A equipe sub-9 do Leão está no grupo B ao lado de Projeto Semear Futsal, Fortaleza e ASL.

O sub-10 caiu no grupo A junto com Projeto Semear Futsal, Sport Club Eusébio e KF Veículos/Círculo Militar.

Já o sub-11 faz parte do grupo A ao lado da AABB-PI, Sport Club Eusébio e Fortaleza. O torneio segue até o dia 6.