Francisco ‘Sniper’ sobe ao octógono nesta quarta-feira (20)

|O “Team Figueiredo” entra no octógono nesta quarta-feira (20) com o Francisco Sniper, como é conhecido o caçula da família Figueiredo e irmão do campeão peso-msca do UFC, Deivison Figueiredo. Seu adversário será o americano Jerome Rivera.

A luta acontecerá na ilha da luta em Abu Dhabi, pelo card preliminar do UFC Fight Night, cuja a luta principal será entre Chiesa vs. Magny.

O paraense diz ter um estilo muito parecido com o do seu irmão Daico. “Temos um estilo muito parecido, agressivo. Essa pressão sempre vai existir, por ser irmão dele. Estou tranquilo, sei que tenho potencial". A respeito da luta contra o americano Rivera, Francisco evita a cautela. "São das melhores. Vou pra vencer e nocautear".

Para essa luta Sniper conta com a torcida dos paraenses para essa luta. “Quero e vou dá show, não vou decepcionar. Quero mandar um abraço para todos e estarei sentindo a energia positiva aqui".

Cartel de Francisco ‘Sniper’ Figueiredo

11 vitórias (três nocautes, sete finalizações e uma decisão dos juízes), um empate e três derrotas (um nocaute, uma finalização e um decisão dos juízes).

Cartel de Jerome Rivera

10 vitórias (nenhum nocaute, sete finalizações e três decisões dos juízes), nenhum empate e três derrotas (dois nocautes, uma finalização e nenhuma decisão dos juízes).