Federação vencedora de troféus RM completa 22 anos de fundação

Premiada com dois troféus RM como melhor Federação Paraense de esporte amador. O primeiro no ano de 2017, o segundo em 2020, a Federação Paraense de Remo [Fepar] festeja seus 22 anos de atuação no esporte náutico paraense.

Antes, o esporte náutico funcionava como dependente da extinta Federação Paraense de Desportos [FPD] que aninhava a maioria dos esportes olímpicos como departamento.

Numa reunião entre os clubes, no dia 18 de fevereiro de 1999, criou-se, então, à Federação Paraense de Remo, com ata registrada em cartório.

Na assembleia decidiu-se pelo nome de José Miranda [já falecido] para ser o primeiro presidente. Miranda teve como vice presidente Manuel Ribeiro das Neves, advogado, grande entusiasta do remo paraense. Hoje, aposentado, afastou-se do esporte.

Ao longo da sua existência, a entidade teve momentos críticos em sua administração, inclusive, entre os anos 2013/2015, viveu sob uma junta governativa.

Já, a partir de 2016, ao comando de Luciel Caxiado, a federação ganhou impulso e modernidade na sua direção, culminando com boas organizações nas regatas e presença maciça do público na orla da Estação das Docas.

O bom trabalho na primeira gestão, rendeu à reeleição de Caxiado, por aclamação, para mais um mandato de quatro anos.

O Paysandu, por meio do gerente geral da garage náutica, Afonso Sarmanho saudou a grande data. “Que a Fepar continue fomentando o esporte de remo no Pará de forma continua e irrestrita e que busque sempre apoiar as garagens náuticas, quer seja com emendas parlamentares ou patrocínios privados. Rogo para que a atual gestão da Fepar, tenha sempre em mente que o atleta é o protagonista deste espetáculo. Que essa data se repita por muitos anos. Parabéns”.

Por conta da pandemia não em festejo comemorativo, mas está na agenda uma café matinal com todos os clubes filiados.