Federação de Ciclismo define programação de abertura do campeonato paraense

Belfort conta que Holyfield ‘recusou’ duelo e provoca irmãos Youtubers: ‘Encaro os dois na mesma noite’

Com duelo de Boxe marcado contra ex-jogador de futebol americano, Vitor "The Phenom" Belfort revela que Evander Holyfield "recusou" enfrentá-lo e afirma que enfrentaria os irmãos Jake Paul e Logan Paul na mesma noite; veja as declarações do "Fenômeno":