Família esconde morte de pai até filho ser campeão mundial de MMA: 'Dia mais feliz e triste'

O lutador de MMA Bruno Cappelozza viveu uma turbulência de emoções nesta semana. No mesmo dia em que virou dono do cinturão dos pesos-pesados pela organização de MMA Professional Fighters League (PFL), o paulista soube que o pai havia falecido no Brasil. Blindado pela família, o campeão ficou sabendo da morte de João Cappelozza três dias após a grande luta.

- Dia mais feliz e triste da minha vida, não sabia que tinha perdido meu maior amor e amigo da minha vida, obrigado por tudo, coisas que só Deus pode explicar, te amo além da vida, obrigado por me ensinar a ser esse ser humano que sou hoje, esse cinturão é seu meu veinho - escreveu Bruno em seu perfil.

Na quarta-feira (27), o lutador brasileiro superou o croata Ante Delija, de 31 anos e faturou, além do cinturão, uma quantia de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,5 milhões no câmbio atual) em prêmios. A família decidiu não revelar a morte do pai para que Bruno entrasse concentrado na principal luta da carreira.

Dentro do ringue, após cinco rounds, o paulista venceu por decisão da arbitragem.

Segundo o 'G1', Bruno Cappelozza seria homenageado na última sexta-feira em Jaú, sua cidade natal. Em luto pela morte do pai, o próprio atleta pediu para cancelar a recepção.

O velório de João Cappelozza ocorreu no Ginásio de Esportes Dr. Flávio de Mello. O sepultamento, marcado para a tarde deste sábado, ocorreu no Cemitério Municipal de Jaú.