Fábio Florian e Kaká Fumaça, campeões na motovelocidade, participam de live sobre corrida no Pará

Os pilotos Fábio Florian e Kaká Fumaça, que são campeões no Campeonato Brasieliro de Motovelocidade, participaram de Live na noite de hoje, 01, na conta @Yamahaterranew, no Instagram. Na Live, os pilotos falaram sobre a expectativa para a Taça R3 de Motovelocidade TERRANEW Monster Energy, que será às 8h, do próximo domingo, 06, no Kartódromo Bené Maranhense, em Castanhal.

Fera sobre duas rodas, em sua primeira corrida, Fábio Florian ficou em quarto lugar e hoje é o vice-líder da Yamalube R3 Cup. O piloto começou a competir inicialmente no Motocross, aos quatro anos de idade, aos 12 anos iniciou na Motovelocidade, na categoria 160cc, em 2017 foi para 300cc, em 2018 para a 500cc e esse ano está na R3. “Ainda não corri na pista Bené Maranhense, mas vi alguns vídeos e gostei bastante da pista, muito técnica e isso me agrada bastante, porque gosto muito de pistas assim. Vamos tentar subir no lugar mais alto do pódio”, disse o piloto, que nunca veio ao Pará e está ansioso para o domingo.

Kaká Fumaça, campeão brasileiro no Campeonato Brasileiro de Motovelocidade de 2018, também vai brilhar na pistas e compartilhou com o público algumas curiosidades, o amor pela motovelocidade e sua alegria em correr no Pará. “Todo mundo está me recebendo com muito carinho e vai ter muito piloto bom competindo, a maioria são meus amigos, como Sarah Conessa, Turquinho Jr, Michel Velludo, Néstore Guarino, enfim estou muito ansioso para esta corrida”, disse o piloto, que também quer provar açaí e peixe paraense. “Agradeço a Terranew por proporcionar isso para mim e meu pai. Estamos sonhando com esse momento. Estou muito feliz”, complementou o piloto.

Sobre o evento

A Taça R3 de Motovelocidade TERRANEW Monster começa às 8h, do próximo domingo, 06, no kartódromo Bené Maranhense, em Castanhal. Ao todo, 12 pilotos que brilham no Brasil e no exterior estarão acelerando nas pistas e prometem fortes ao público paraense.

No sábado, 05, o treino classificatório, que começa às 8h, é com entrada franca.

Se você é amante de Motovelocidade, chame os amigos, separe a sua máscara e assegure seu lugar clicando aqui.