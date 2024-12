F1: Com o tetra garantido, Max Verstappen vence Grande Prêmio do Catar

Uma semana depois de conquistar seu quarto título mundial consecutivo, Max Verstappen (Red Bull) venceu neste domingo o Grande Prêmio do Catar, penúltima etapa do Mundial de Fórmula 1 de 2024, enquanto a Ferrari reduziu a diferença para a McLaren na classificação do campeonato construtores.

Verstappen, que venceu de ponta a ponta, chegou à frente do monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e do australiano Oscar Piastri (McLaren), enquanto o britânico Lando Norris (McLaren), que passou a maior parte da prova na segunda posição, terminou apenas em 10º, após receber uma penalização.

"Estou muito orgulhoso da equipe"

O holandês da Red Bull se mostrou muito orgulhoso: "Foi uma corrida muito boa, eu estava muito rápido e aproveitei no circuito. Apesar das intervenções do safety car, consegui me manter na frente. Estou muito orgulhoso da equipe porque depois da corrida sprint conseguimos reverter a tendência para ter um carro que rendeu muito bem".

Verstappen, que largou em segundo depois de perder a pole position por ter sido penalizado por atrapalhar George Russell (Mercedes) na sessão de classificação, selou a 63ª vitória de sua carreira, a nona nesta temporada.

A corrida em Doha foi marcada pelas três entradas do safaty car e várias penalizações, entre elas a recebida por Norris depois de não ter reduzido a velocidade sob bandeira amarela, o que mudou o rumo da prova, já que caiu para a 15ª posição depois de cumprir a punição e só conseguiu subir para décimo.

Quem aproveitou foi a Ferrari, que estava perto de perder o campeonato de construtores no início da corrida e conseguiu diminuiu diminuir a diferença para a McLaren antes da última etapa do Mundial, no próximo fim de semana, em Abu Dhabi.

A McLaren defenderá 21 pontos de vantagem quando restam 44 pontos em disputa.

Russell, que largou na pole position, teve que se contentar com a quarta posição, à frente do surpreendente francês Pierre Gasly (Alpine), que largou em 11º e teve uma grande atuação, resistindo com maestria aos ataques do espanhol Carlos Sainz (Ferrari) nas dez últimas voltas.

400 corridas de Alonso

Em Lusail, o veterano espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), de 43 anos, se tornou o primeiro piloto da história a alcançar a marca de 400 corridas na Fórmula 1. Ele é seguido pelo britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que somou sua 355ª largada neste domingo.

Bicampeão mundial, Alonso terminou a prova na nona colocação. Hamilton foi o sétimo.

O espanhol disputa este ano sua 21ª temporada na principal categoria do automobilismo, depois de estrear em 2021 pela Minardi.

Além de seus dois títulos pela Renault, Alonso foi três vezes vice-campeão com a Ferrari (2010, 2012 e 2013) e soma 32 vitórias, 106 pódios e 22 pole positions na carreira