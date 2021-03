Ex-campeão do UFC, Renan Barão assina com evento alemão

Ex-campeão peso-galo do UFC, Renan Barão está de casa nova. Sem lutar desde 2019, o brasileiro foi anunciado nesta quinta-feira (11) pelo evento alemão Elite MMA Championship através das redes sociais. No entanto, apesar do acordo, o potiguar ainda não tem adversário e nem data para estrear.

Barão vive o pior momento da carreira. São cinco derrotas seguidas que culminaram na saída do UFC. O último combate foi em 2019, quando foi superado por Douglas Andrade. Em 2020, o lutador chegou a ter luta marcada contra Bobby Moffett pelo Taura MMA, mas a edição foi cancelada.

Aos 34 anos, Barão carrega um cartel de 34 vitórias e nove derrotas. O brasileiro teve passagens marcantes pelo UFC e também no extinto WEC. O peso-galo chegou a ostentar uma invencibilidade de quase dez anos.

Já o Elite MMA Championship teve a última edição no dia 5 de setembro de 2020, em Dusseldorf. O card que estava agendado para o dia 31 de outubro foi cancelado pela organização. Segundo o site Tapology, o próximo evento será no dia 3 de julho, também na Alemanha. A companhia tenta se firmar na Europa.