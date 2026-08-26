Etapa do Açaí Bowl vai reunir atletas de tênis em Belém no final de agosto Torneio integra o calendário nacional e vale pontos para o ranking juvenil da Confederação Brasileira de Tênis Junior Cunha 26.08.26 17h42 Cerca de 50 atletas vão participar do torneio. (Foto: Divulgação) Um dos principais eventos do calendário do tênis paraense, o Açaí Bowl vai reunir as promessas da modalidade em Belém a partir da próxima semana. Entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro, os jovens talentos de vários estados do Brasil vão disputar o torneio. Promovido pela Federação Paraense de Tênis (FPT), o Açaí Bowl 2026 conta pontos para o ranking nacional, organizado pela Confederação Brasileira da modalidade. Nesta edição, o torneio terá apenas a categoria juvenil em disputa, tanto no masculino quanto no feminino nas modalidades simples e duplas. Vão participar da competição os atletas dos Grupo G1 e G3 do circuito nacional de tênis. A expectativa da organização do torneio é o desenvolvimento de novos atletas da modalidade. Além disso, há o objetivo de revelar os talentos do tênis brasileiro, bem como proporcionar aos paraenses a chance de competir com jogadores de outros locais do país. Segundo divulgado pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT, o torneio será disputado em três quadras de Belém: Grêmio Literário Português, Assembleia Paraense e Tênis Clube do Pará. Na categoria G1, os confrontos serão na faixa etária de 12 anos, 14 anos, 16 anos e 18 anos, todas no masculino simples. Já no feminino, a faixa etária é de 12 anos e 14 anos, também no simples. Ao todo, 50 atletas estão inscritos nesta categoria, segundo dados da CBT. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes tênis açaí bowl tênis em belém COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES MMA Sport Club Shooto Brasil 139 terá cinturão dos penas e despedida de Lincoln Sá 28.08.26 10h31 FUTEBOL Atleta do Remo se destaca e desponta como promessa da natação paraense Eva Kristine das Neves Dias está entre as melhores do ranking da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos 27.08.26 15h32 Mais esportes Etapa do Açaí Bowl vai reunir atletas de tênis em Belém no final de agosto Torneio integra o calendário nacional e vale pontos para o ranking juvenil da Confederação Brasileira de Tênis 26.08.26 17h42 MMA Sport Club Natália Silva desafia Valentina Shevchenko pelo título dos moscas em outubro 25.08.26 11h04 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu joga pela classificação em um Mangueirão lotado Papão recebe o Maringá neste sábado, pela última rodada da primeira fase da Série C, e precisa apenas de um empate para garantir presença no quadrangular do acesso 29.08.26 8h00 FUTEBOL É casa cheia! Arquibancadas do lado B para Paysandu x Maringá estão esgotadas Ingressos para o setor de arquibancada do lado B estão esgotados, restando apenas cadeiras 28.08.26 10h36 DECISÃO Cacá é suspenso pelo STJD após tentar rasgar camisa de Jean Lucas no clássico Ba-Vi Superior Tribunal de Justiça Desportiva anunciou nesta quinta-feira a punição ao atleta rubro-negro e absolveu o meio-campista Jean Lucas. 27.08.26 17h11 Futebol Paysandu mira classificação diante do Maringá com força da torcida e 'garra' em campo Terceiro colocado, com 29 pontos, Papão precisa apenas de um empate no Mangueirão para avançar; Thayllon destaca união do elenco e pede apoio até o fim 27.08.26 20h13