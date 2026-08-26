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Etapa do Açaí Bowl vai reunir atletas de tênis em Belém no final de agosto

Torneio integra o calendário nacional e vale pontos para o ranking juvenil da Confederação Brasileira de Tênis

Junior Cunha
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Cerca de 50 atletas vão participar do torneio. (Foto: Divulgação)

Um dos principais eventos do calendário do tênis paraense, o Açaí Bowl vai reunir as promessas da modalidade em Belém a partir da próxima semana. Entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro, os jovens talentos de vários estados do Brasil vão disputar o torneio.

Promovido pela Federação Paraense de Tênis (FPT), o Açaí Bowl 2026 conta pontos para o ranking nacional, organizado pela Confederação Brasileira da modalidade.

Nesta edição, o torneio terá apenas a categoria juvenil em disputa, tanto no masculino quanto no feminino nas modalidades simples e duplas. Vão participar da competição os atletas dos Grupo G1 e G3 do circuito nacional de tênis.

A expectativa da organização do torneio é o desenvolvimento de novos atletas da modalidade. Além disso, há o objetivo de revelar os talentos do tênis brasileiro, bem como proporcionar aos paraenses a chance de competir com jogadores de outros locais do país.

Segundo divulgado pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT, o torneio será disputado em três quadras de Belém: Grêmio Literário Português, Assembleia Paraense e Tênis Clube do Pará.

Na categoria G1, os confrontos serão na faixa etária de 12 anos, 14 anos, 16 anos e 18 anos, todas no masculino simples. Já no feminino, a faixa etária é de 12 anos e 14 anos, também no simples. Ao todo, 50 atletas estão inscritos nesta categoria, segundo dados da CBT.

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