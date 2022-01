Estão abertas as inscrições para a segunda edição da Corrida Azulina

Dois anos depois da primeira edição, a segunda edição da Corrida Azulina vai ocorrer no dia 6 de fevereiro. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 4 do próximo mês, com taxa de R$ 90. Neste ano, o circuito terá a largada e chegada no Baenão, com um percurso de cerca de 10km.

Na primeira edição, 800 pessoas participaram do torneio. Neste ano, a expectativa é de que mais de 1000 corredores participem do circuito. Segundo o organizador do evento, Ricardo Corrente, a tendência é que a cada ano, o número atletas aumente, já que a corrida de rua tem se tornado popular.

Percurso

O circuito vai sair do Baenão, passar pela Duque de Caxias, entrar na Tv. Brigadeiro Protásio e ir até a Júlio César. Na volta, os corredores vão fazer o retorno pela Júlio César pegando a Dr. Freitas e a Rômulo Maiorana para voltar ao estádio.

Serviço:

Corrida Azulina