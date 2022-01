Espaços abertos e públicos em Belém atraem pessoas que praticam esportes

Belém é conhecida como a “cidade das mangueiras'' pelas árvores que dão charme a ela. Também conhecida como a porta de entrada da Amazônia, o município possui muitos espaços públicos como praças, parques e bosques históricos que caracterizam em embelezam a cidade. E esses locais, além de serem ótimas opções para o lazer, impulsionam a prática esportiva.

Em Belém, cada vez mais, observa-se o aumento de pessoas correndo, pedalando e se exercitando em espaços públicos. Segundo Célio Lobato, assessor esportivo, com a pandemia da covid-19, muitas pessoas procuraram outras opções de praticar atividades físicas. Quem corria na esteira, passou a caminhar na rua, por exemplo.

“Quando as academias fecharam, muitas pessoas ficaram sem fazer atividades físicas. Então, ficou muito mais interessante fazer ao ar livre. E muitas pessoas não voltaram para as academias, preferem fazer outdoor por conta do vírus", disse Célio.

Porta de entrada da Amazônia, Belém tem características únicas para todos os estilos. Quase que no meio da cidade, o Bosque Zoobotânico Rodrigues Alves atrai pessoas não apenas para passear pelo pelo espaço, mas também quem quer se exercitar.

Simone Dias começou a correr há pouco mais de um ano (Igor Mota / O Liberal) Simone Dias começou a correr há pouco mais de um ano (Igor Mota / O Liberal)

As sombras das árvores e as extensas calçadas são elementos que facilitam a prática de corridas ou exercícios físicos. Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida, Simone Dias começou a correr há pouco mais de um ano. Ela é uma das alunas de Célio Lobato e, duas vezes na semana, treina no Bosque. Para ela, exercitar-se em local aberto é mais prazeroso.

“Correr ao ar livre é uma sensação ótima, maravilhosa. Além disso, possibilita uma convivência melhor com os colegas, de troca de experiências e de aprendizagem”, ressaltou Simone.

Elina Fádell é esportista desde 2002, quando praticava a corrida de aventura, em que fazia remo, rapel, corridas em trilhas, natação, ciclismo, dentre outros esportes. Mas há treze anos ela se tornou triatleta.

Acostumada com o contato com a natureza, Elina mantém uma rotina de treinos de ciclismo e corridas. Segundo a atleta, para pedalar ela prefere fazer isso na Avenida João Paulo II ou no Portal da Amazônia. Já para correr, o Parque do Utinga é o lugar favorito.

“Além de ser perto de casa, eu gosto do Utinga porque é seguro. A gente não corre entre os carros, não temos a preocupação de desviar de travessas, então podemos fazer 8km de forma contínua”, pontuou Elina.

(Arquivo Pessoal) (Arquivo Pessoal)

A triatleta salienta que apesar de todas as praças e espaços públicos, para um treinamento mais intenso de corrida, alguns locais não são indicados para correr por conta das calçadas. Mas ressalta que a prática de esportes ao ar livre tem excelentes benefícios para o corpo e para a alma.

Pratica de esportes em Belém Arquivo Pessoal Igor Mota / O Liberal Arquivo Pessoal

“Para quem vai de manhã, além do contato com a natureza, pode ver o nascer do sol, respirar ar puro. O fato de não estar em um local refrigerado artificialmente, já proporciona fisiologicamente uma respiração melhor”, concluiu a atleta.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)