Esmac estreia com vitória no Campeonato Paraense de Futsal

Equipe de Ananindeua enfrentou o MBarayó, de Salvaterra

Na noite da última quarta-feira (15) a Esmac enfrentou a equipe SEBI/MBarayó, de Salvaterra no Marajó, pela rodada de abertura do Campeonato Paraense de Futsal. E foi um atropelo: a equipe de Ananindeua venceu os marajoaras por 8 a 1, em duelo disputado no Ginásio da Esmac, na Cidade Nova.

O MBarayó é o antigo Imperial, tradicional equipe da região. O novo nome vem do tupi-guarani e significa antecipar o mar ou barreira do mar. Os gols da equipe de Ananindeua foram marcados por Gigante (2x), Cayque (2x), Iago, Loloca, Felipe Teti e Jaime Taysson.

O Campeonato Paraense de Futsal de 2021 está dividido em cinco polos: Região Metropolitana, Marajó, Região do Salgado, Polo Sudeste e Xingu.

A Esmac é a atual campeã da competição. O vencedor do torneio vai disputar a Taça Brasil de Clubes - divisão especial, cuja vaga do Pará foi conquistada nas quadras, este ano, pela própria Esmac, ao derrotar o Ceará na final da Primeira Divisão, em agosto.

(Beatriz Reis, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)