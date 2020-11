Campeã paraense de 2019, Esmac participa da Copa Brasil de Futsal Sub-17 da Divisão Especial

O time de futsal masculino sub-17 da Esmac será o representante paraense na Taça Brasil de Futsal da Divisão Especial em Recife-PE, no período de 6 a 12 de dezembro com os jogos no Ginásio de Esportes Santos Dumont.

A Esmac está no grupo A com Minas Tênis Clube (MG), Associação Limoeirense de Esportes (CE), Associação Desportiva 2 de Julho (MA), Esporte Clube Vivaz (RR) e Sport Club do Recife (PE).

O grupo B conta com o Flamengo S.C/LW Arcoverde (PE), Madureira Esporte Clube (RJ), EPCF – Escola do Professor Carlinhos Fragas (PB), AFUVI – Associação de Futsal Vividense (PR), Tremendão Clube (BA).

A estreia paraense será contra a Associação Limoeirense de Esportes (CE), dia 6 de dezembro, às 15h. “Estamos no período de preparação para a disputa da XII Taça Brasil de futsal. A equipe está com um grupo forte e vai em busca do título mesmo sabendo das dificuldades que será enfrentar equipes de tradição no futsal como o Sport Recife, Minas Tênis Clube. Os atletas estão se dedicando a cada dia que passa aumentando a confiança de cada um deles”, diz Tarciso Júnior (Tarcisinho), técnico da equipe.

A viagem para Pernambuco será em um microônibus da instituição escolar, saindo de Belém no dia 2 de dezembro. Tarcisinho relacionou 11 atletas: Lucas, Roberto, Ryan, Edson, Gustavo, Camilo, Thiaguinho, Gleyvison, Caio, Joan e Everton. A comissão técnica terá: Tarciso Júnior, técnico; Rogério, preparador físico; Vinicius Silva, preparador de goleiros.