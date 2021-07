Entidade paraense de basquete máster chega a 24 anos de ininterrupta atividades

A Associação Paraense de Basquetebol Master [APBM] completa nesta quinta-feira (1) 24 anos de fundação. Não tem comemoração por restrição à covid-19

Entidade criada sem fins lucrativos, mais com proposta de apoio aos atletas de basquete do passada, vem, ao longo dos anos, se firmando como uma associação atuante e bem representativa junto aos órgãos oficiais de esportes coletivos.

No mês passado participou do Campeonato Norte e Nordeste em São Luiz- MA, com conquistas importantes para contemplar sua história de sucesso.

No mês de novembro, na cidade de Fortaleza-CE, será realizado o Campeonato Brasileiro organizado pela ABBM [Associação Brasileira de Basquete Máster] e a APBM deve participar do evento com duas ou mais equipes.

Antes, em agosto, a entidade promove o torneio Vale a Pena Ver de Novo, versão 2021, com 8 equipes participantes.

A APMB tem como presidente o ex-jogador Paulo Seráfico que foi atleta do Paysandu, Tuna e Seleção Paraense com grande destaque, sobretudo por ser exímio arremessador de bolas de três pontos.

“Como ainda estamos sob o bandeiramento da covid-19 não será possível comemorar o aniversário e vamos deixá-lo para o ano de 2022 quando será comemorado os 25 anos da associação”, comentou.