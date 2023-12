Draymond Green é suspenso da NBA por tempo indeterminado após agressão

O ala-pivô Draymond Green, do Golden State Warriors, foi suspenso da NBA mais uma vez, após agredir Jusuf Nurkic, do Phoenix Suns. Esta é a 18ª expulsão do jogador na liga, a segunda na atual temporada que começou em outubro, quebrando um recorde entre jogadores que continuam na ativa.

A suspensão de Green segue por tempo indeterminado, e a NBA afirmou que considerou o histórico do jogador na decisão. “Esta definição leva em conta o histórico repetido de atos antidesportivos por parte de Green”, declarou o porta-voz da entidade.

De acordo com o vice-presidente da NBA, Joe Dumars, para voltar as quadras, Green deverá, que não foram reveladas. “Ele será obrigado a atingir algumas condições na liga e na sua equipe antes de retornar aos jogos”, disse.

O episódio que levou a suspensão de Green ocorreu no terceiro quarto da partida, quando Nurkic marcava o ala dos Warriors. Em uma tentativa de se desvencilhar da marcação, Green girou o corpo e acertou o soco no rosto do rival, sendo retirado de quadra imediatamente.

Após o ocorrido, Draymond Green chegou a pedir desculpas publicamente à Jusuf Nurkic. “Ele estava agarrando meu quadril e eu estava me movendo para tentando fazer com que os árbitros vissem a falta, fazendo contato com ele. Como você sabe, não sou de pedir desculpas por coisas que queria fazer, mas peço desculpas a Jusuf porque não tinha intenção de bater nele”, afirmou.