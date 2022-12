Do Acre, Ramon Dino ficou no top 2 do Mr. Olympia de fisiculturismo nos EUA

O fisiculturismo do Norte do Brasil conquistou um novo feito na história do esporte. O acreano Ramon Dino, de 27 anos, ficou no top 2 da categoria Classic Physique no Mr. Olympia 2022 em Las Vegas, nos EUA, ao lado do canadense Chris Bumstead, conhecido como Cbum.

O Mr. Olympia é considerada a maior competição de bodybuilding no mundo e ocorreu neste sábado (17). Na edição de 2021, Ramon Dino ficou no top 5.

Em 2018, o acreano de até então 23 anos ainda era um fisiculturista amador. "Morava de aluguel. Estava desempregado, mas queria, persistia no sonho de competir pelo meu pro card. Então, tinha uma mercearia na esquina da minha casa e eu pedia: ‘Cara, eu estou sem condições de te pagar agora, mas vim te pedir pelo menos uma cartela de ovos. Quando eu tiver condições, te pago.’ E assim, eu fui conseguindo", contou Dino ao UOL em 2021. "Amigos me ajudaram, me deram dinheiro, mas mesmo a ajuda ainda não era o suficiente para conseguir tudo aquilo que a gente precisava", explicou o atleta.