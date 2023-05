Destaque do esqui aquático é encontrado morto; família não revela a causa da morte

Micky Geller, de 18 anos, atleta da Seleção do Canadá de esqui aquático, foi encontrado morto. A família do atleta não quis revelar a causa da morte, que ocorreu no dia 6 de maio. Mick estava entre os 10 melhores do ranking mundial Sub-21 e era tido como uma grande promessa da modalidade.

A Seleção Canadense homenageou o atleta e publicou imagens dele em seu perfil oficial no Instagram e escreveu:

“É com nossos corações pesados e muita tristeza que compartilhamos com todos vocês que Micky Geller, de Ontario, morreu repentinamente. Micky era um membro valioso da equipe de esqui aquático da ULL e da comunidade do esqui de Ontário”.