Esquiador sofre queda, registra acidente e fica à beira fenda de gelo; vídeo

Um esquiador registrou o momento exato da própria queda em uma fenda de gelo, o que poderia ser fatal. O caso aconteceu no início do mês de abril, na estação de esqui La Grave, na França. Todo o acidente foi registrado pela câmera acoplada no capacete enquanto esquiador se movimentava.

No vídeo, é possível vê-lo deslizando pela neve, sem perceber que a fenda no gelo estava próxima. As imagens mostram o esquiador em queda livre por alguns segundos antes de ter a trajetória interrompida. Não se sabe a identidade do esportista, mas foi divulgado que ele tentou alcançar seu equipamento de segurança e foi resgatado por outros esquiadores. Assista!

Um segundo esquiador postou detalhes do resgate. "Para todas as pessoas que perguntam como e se o nosso amigo conseguiu sair, sim, está tudo bem. Felizmente, estávamos todos bem equipados e o nosso amigo conseguiu começar a sair sozinho, quando chegamos e pudemos ajudá-lo completamente", disse.