'Cria' dos Machidas, paraense defende invencibilidade em luta nos Estados Unidos

Nesta sexta-feira (20), em Kansas, nos Estados Unidos, o paraense Bruno Souza "The Tiger" enfrenta o lutador manaura Guilherme Santos, pelo Legacy Fighting Alliance (LFA), no evento LFA 95, na cidade de. Inicialmente, Bruno, que é especialista em karatê, lutaria com Nathan Levy, porém, o combate teve uma mudança.

Bruno Souza tem um cartel de sete vitórias e apenas uma derrota desde a estreia no MMA, mas no LFA são duas lutas e duas vitórias. O paraense faz parte da equipe Machida Team e representa a nova geração de Lyoto Machida, baiano erradicado no Pará e ex-campeão do UFC. O LFA95 começa às 23h, com transmissão no Canal Combate e UFC Fight Pass.