Com cinturão e invencibilidade em disputa, lutadores paraenses entram no octógono com diferentes missões

Nesta semana, o MMA paraense tem a chance de sair com dois cinturões importantes no cenário internacional da modalidade. Campeão da categoria peso-mosca - até 56,7 kg - do Ultimate Fighting Championship (UFC), o lutador marajoara Deiveson Figueiredo defende pela primeira vez o cinturão. A luta ocorre neste sábado (21), às 21h, em Las Vegas, contra o norte-americano Alex Perez.

Deiveson Figueiredo conquistou o título peso-mosca após derrotar Joseph Benavidez, em julho deste ano. No evento UFC na 'Ilha da Luta', o paraense nocauteou o norte-americano no primeiro round.

PARA MANTER INVENCIBILIDADE

Antes, nesta sexta-feira (20), outro paraense entra no octógono. É Bruno Souza "The Tiger" que enfrenta o lutador manaura Guilherme Santos, pelo Legacy Fighting Alliance (LFA), no evento LFA 95, na cidade de. Inicialmente, Bruno, que é especialista em karatê, lutaria com Nathan Levy, porém, o combate teve uma mudança.

Bruno Souza tem um cartel de sete vitórias e apenas uma derrota desde a estreia no MMA, mas no LFA são duas lutas e duas vitórias. O paraense faz parte da equipe Machida Team e representa a nova geração de Lyoto Machida, baiano erradicado no Pará e ex-campeão do UFC.