Corridinha do Círio chega em sua 14ª edição reunindo crianças e jovens; vídeo

Está chegando a hora de um dos maiores e mais tradicionais eventos esportivos infanto-juvenis da Amazônia: a Corridinha do Círio. Em 2023, a competição realizada pela TV Liberal bateu recorde de inscritos, com mais de mil atletas entre 5 e 17 anos. As provas serão disputadas no próximo dia 28, a partir das 6 horas da manhã, na pista de atletismo do Mangueirão.

Com distâncias que variam entre 50 metros e 1 quilômetro, a Corridinha se consolida como um dos eventos mais aguardados, movimentando as novas gerações em torno do esporte. E como forma de incentivo e gratidão, todos os corredores ganharão medalha de participação. Os três primeiros colocados em cada bateria também receberão troféus.

O reconhecimento da criançada no pódio da Corridinha do Círio. (Ary Souza / O Liberal)

O principal destaque desta edição é, sem dúvida, o retorno à pista de atletismo do Mangueirão, recentemente entregue após a revitalização completa do estádio. Para a coordenadora de eventos da TV Liberal, Tathyana Cardoso, o retorno traz um valor simbólico à corrida e aos jovens, que terão a oportunidade de competir em uma pista de padrão internacional.

A Corridinha do Círio chega a sua 14ª edição, retornando ao estádio do Mangueirão, em uma pista de atletismo nova, que segue as determinações nacionais e internacionais para provas de atletismo. Será uma manhã de diversão para os atletas mirins e suas respectivas famílias, que poderão, das arquibancadas inferiores, acompanhar as provas. Uma manhã de esporte e lazer que reforça a importância da prática esportiva e qualidade de vida às crianças e jovens".

Tradição

O incentivo às práticas esportivas vão muito além do esforço individual de cada atleta que corre atrás dos seus sonhos, seja para a manutenção da saúde física, seja para a carreira no esporte. A professora de Educação Física Vanessa Ferreira é um exemplo claro. Depois de oito edições da Corrida do Círio, ela vai levar, pela primeira vez, o filho Benício, de cinco anos, para a Corridinha.

Vanessa e Benício: família unida pelo esporte. (Cristino Martins / O Liberal)

"Para mim é um orgulho imenso ver ele participar. Não sei nem como explicar. Eu o incentivo desde bebezinho e para mim será uma honra. Praticar uma atividade física é ótimo, seja lá qual for. Eu amo a corrida e sempre que posso incentivo a enveredar por esse mundo", ressalta a atleta amadora, que tem histórico familiar.

"O pai dele e eu somos atletas amadores. Sempre que dava a gente levava ele para as corridas e assim a paixão foi se construindo. Ele ficou triste por não ter corrido no ano passado, por conta da idade, mas esse ano vai participar", destaca. Para o pequeno Benício, o gosto pela corrida vem do berço. "Eu gosto da Corrida e espero que muitas crianças participem", completa.

Desde a sua criação, em 2007, a Corridinha do Círio sofreu uma pausa de dois anos em suas atividades, nos anos de 2020 e 2021, por conta da pandemia. No ano passado foi disputada no estacionamento de um shopping center da capital, até o retorno triunfal ao novo Mangueirão.

Coordenação e Patrocínio

A Corridinha do Círio deste ano conta com a organização técnica da BRB Marketing Esportivo - Pará, cronometragem oficial da Chiptiming, supervisão técnica da Federação Paraense de Atletismo e os apoios de Trigolino, Santa Clara, Sesi - Serviço Social da Indústria - Departamento Pará, e Seel - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. A edição conta também com o patrocínio da Rapix, Unimed Belém, Banpará e Uniasselvi