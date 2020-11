'Combate' transmite ao vivo e na íntegra o retorno de Mike Tyson aos ringues

A lenda do boxe Mike Tyson retorna aos ringues para uma luta-exibição na noite deste sábado contra o também ex-campeão Roy Jones Jr, em Los Angeles (EUA). Para marcar o esperado encontro, a TV Globo terá uma programação especial, que começa logo depois do "Altas Horas". No "Supercine", o filme "10 Segundos Para Vencer", estrelado por Daniel de Oliveira e Osmar Prado, relembra a história do brasileiro Éder Jofre, tricampeão mundial de boxe. Na sequência, Luis Roberto e Rogério ‘Minotouro’ Nogueira comandam um programa sobre a brilhante e polêmica carreira de Tyson, e a exibição do duelo entre os ex-campeões, que vai ao ar após a transmissão ao vivo e exclusiva no Combate. No canal de lutas, o evento começa às 21h30, e a luta tem narração de Rhoodes Lima e comentários de Ana Hissa e Daniel Fucs.

- A expectativa para a luta é muito grande, por termos contato novamente com figuras que fizeram a história do boxe. Para as novas gerações, será uma oportunidade de mostrar os anos de ouro da modalidade. A técnica perfeita, agilidade, jogo de pernas e a forma cerebral de encarar os seus adversários do Roy Jones Jr. E o fenômeno Mike Tyson, que combinava como ninguém técnica e força, sempre impondo o seu jogo - disse Luis Roberto.

- O retorno destas duas lendas gerou uma expectativa gigante no mundo inteiro. Essa luta tem tudo para entrar para a história do boxe mundial e dos esportes de combate - complementa Rhoodes Lima.

Antes de soar o gongo no sábado, matérias especiais esquentam o clima para o confronto. O "Globo Esporte" exibe uma série de matérias que mostram os rumos das vidas dos dois lutadores após o término das suas carreiras. A repórter Evelyn Rodrigues conta como Tyson ganhou o caminho do entretenimento, com participações em filmes, shows na Broadway e um livro que virou best seller. Guido Nunes relembra a carreira de Roy Jones Jr, que assim como seu adversário, perdeu parte da fortuna que ganhou com o boxe. No dia da luta, Kiko Menezes encerra a série de reportagens contando a história de Tyson a partir das suas tatuagens, que representam fases importantes da conturbada vida do ex-campeão dos pesos pesados.

No "Jornal Nacional" desta sexta-feira, Tino Marcos mostra como Tyson revolucionou a categoria dos pesos-pesados. Até então, os combates eram mais lentos e com poucos nocautes. O "Jornal da Globo" conta na véspera do combate como o ex-campeão se reinventou após decretar falência em 2003, com uma dívida de 23 milhões de dólares.

​O retorno das duas lendas também terá cobertura no site "ge.globo", que disponibiliza nesta quinta-feira uma página interativa em 3D, mostrando alguns dos golpes que marcaram a carreira de Mike Tyson. No sábado, o site traz um guia da luta, com informações dos lutadores, seus cartéis e uma enquete para o público apostar quem leva a melhor. Em episódio do podcast "Mundo da Luta", já disponível no site, os jornalistas Marcelo Russio, Marcelo Barone e a comentarista Ana Hissa conversam sobre o evento e as carreiras de Tyson e Roy Jones Jr. No domingo, uma edição especial do podcast traz comentários e uma análise pós-luta.

UFC BLAYDES X LEWISO sábado de lutas no Combate inclui o "UFC Blaydes x Lewis", que reúne na luta principal os americanos Curtis Blaydes e Derrick Lewis, segundo e quarto colocados, respectivamente, no ranking da divisão dos pesados. Dois brasileiros estarão em ação, em busca da primeira vitória na categoria peso-galo (até 61,2kg). O paulista Anderson dos Santos, o ‘Berinja’, mede forças com o americano Martin Day; enquanto a mineira Norma Dumont enfrenta a americana Ashlee Evans-Smith. O "Combate 2" exibe o evento ao vivo, a partir das 20h50, com a narração de André Azevedo e Bernardo Edler, e comentários de Luciano Andrade e Rodrigo ‘Minotauro’ Nogueira. O SporTV3 e o Combate.com acompanham a primeira luta do card.