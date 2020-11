Com Rose Volante, Boxing For You confirma card de sua décima edição

A organização do Boxing For You confirmou ontem a realização da décima edição do evento, considerado o maior da América Latina da modalidade. A noite de lutas será em 4 de dezembro, na Arena de Lutas, em São Paulo. Estão programados quatro combates, incluindo a disputa do título brasileiro dos super-penas no masculino e a participação da última campeã mundial Rose Volante.

O evento esportivo terá portões fechados e seguirá recomendação do protocolo do CNB – Conselho Nacional de Boxe e da Prefeitura de São Paulo, além de contar com a cobertura e transmissão exclusiva pelo canal Fox Sports. As testagens serão feitas pela HCA - Health Control Assistant.

Segundo Sergio Batarelli, CEO do Boxing For You, o nível técnico da competição será alta, assim como as edições anteriores e a organização já está fazendo o monitoramento dos atletas para garantir total segurança.

- Os boxeadores estão prontos para mais um evento de nível internacional no Brasil. Os atletas seguem treinando muito forte para aproveitar essa oportunidade de lutar ao vivo para todo o país. E nós estamos cientes da responsabilidade de entregar mais um Boxing For You de excelência.

A luta principal do Boxing For You X vale título brasileiro dos super-penas (até 58,9 kg). O paulista Eduardo 'Pará' Costa (5-1) encara o sul mato-grossense Luis Cláudio Cardoso da Silva (6-2), que possui seis vitórias e 2 derrotas.

O combate preliminar terá o retorno da boxeadora paulista Rose 'Queen' Volante, ex-campeã mundial da modalidade. A atleta, que tem 14 vitórias e apenas 1 derrota, volta aos ringues contra a baiana Halanna Leoparda dos Santos (14-7). A luta será na categoria super leve (até 63,5 kg).

O segundo duelo da noite também será valendo título nacional, desta vez na divisão peso-pena feminino (até 57,2 kg). Danila Ramos (8-2) enfrentará Simone Duarte (17-15).

A primeira luta do card do Boxing For You X será da categoria dos pesos-penas (até 57,2 kg), entre o carioca Carlos Henrique 'Pitbull' (10-0-1) contra Nathann Ramatis.

A nona edição do Boxing For You foi realizada em agosto deste ano na Arena das Lutas, em São Paulo (SP), com quatro lutas que contaram com a presença de dois medalhistas olímpicos: Esquiva Falcão e Robson Conceição.

O evento foi disputado com portões fechados e os atletas e staff presentes no local foram testados contra Covid-19 pelo HCA - Health Control Assistant. O B4Y seguiu o protocolo estabelecido pelo CNB - Conselho Nacional de Boxe.