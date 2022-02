Com Ítalo Ferreira, Prêmio Laureus divulga finalistas de sua 23ª edição; veja a lista completa

O Prêmio Laureus, que consagra os atletas com maior destaque no ano, anunciou nesta quarta-feira (02) os indicados para a final de sua 23ª edição. A lista conta com um brasileiro, o surfista Ítalo Ferreira, medalhista de ouro olímpico, que concorre na categoria "Melhor Esportista de Ação".

Na disputa pela honraria de maior esportista do ano estão astros como Tom Brady, quarterback que acumula sete títulos da NFL, Robert Lewandowski, atacante polonês do Bayern de Munique, e Max Verstappen, campeão mundial de Fórmula 1.

Já entre as mulheres, aparecem, entre outras, Ashleigh Barty, tenista número um do mundo, a nadadora norte-americana Katie Ledecky e Alexia Putellas, capitão do time de futebol do Barcelona.

Cada uma das sete categorias teve seis indicados selecionados e os vencedores serão conhecidos em abril. A eleição será realizada pela Academia Mundial dos Esportes do Laureus, júri composto por 71 das maiores lendas do esporte de todos os tempos.

Confira a lista dos indicados:

MELHOR ATLETA MASCULINO

Tom Brady (Futebol Americano/Estados Unidos)

Novak Djokovic (Tênis/Sérvia)

Caeleb Dressel (Natação/Estados Unidos)

Eliud Kipchoge (Atletismo/Quênia)

Robert Lewandowski (Futebol/Polônia)

Max Verstappen (Automobilismo/Holanda)

MELHOR ATLETA FEMININA

Ashleigh Barty (Tênis/Austrália)

Allyson Felix (Atletismo/Estados Unidos)

Katie Ledecky (Natação/Estados Unidos)

Emma McKeon (Natação/Austrália)

Alexia Putellas (Futebol/Espanha)

Elaine Thompson-Herah (Atletismo/Jamaica)

MELHOR EQUIPE DO ANO

Seleção de Futebol Masculino da Argentina

Time de Futebol Feminino do Barcelona

Equipe Olímpica de Saltos Ornamentais da China

Seleção de Futebol Masculino da Itália

Equipe de Fórmula 1 Mercedes-AMG Petronas

Milwaukee Bucks - time de basquete da NBA

MAIOR REVELAÇÃO DO ANO

Neeraj Chopra (Atletismo/Índia)

Daniil Medvedev (Tênis/Rússia)

Pedri (Futebol/Espanha)

Emma Raducanu (Tênis/Reino Unido)

Yulimar Rojas (Atletismo/Venezuela)

Ariarne Titmus (Natação/Austrália)

MAIOR RETORNO DO ANO

Simone Biles (Ginástica Artística/Estados Unidos)

Sky Brown (Skate/Reino Unido)

Mark Cavendish (Ciclismo/Reino Unido)

Tom Daley (Saltos Ornamentais/Reino Unido)

Marc Márquez (Motociclismo/Espanha)

Annemiek van Vleuten (Ciclismo/Holanda)

MELHOR ATLETA COM DEFICIÊNCIA

Diede De Groot (Tênis/Holanda)

Marcel Hug (Atletismo/Suíça)

Shingo Kunieda (Tênis/Japão)

Jetze Plat (Paraciclismo, paratriatlo/Holanda)

Susana Rodríguez (Paratriatlo/Espanha)

Sarah Storey (Paraciclismo/Reino Unido)

MELHOR ESPORTISTA DE AÇÃO

Ítalo Ferreira (Surfe/Brasil)

Alberto Ginés (Escalada Esportiva/Espanha)

Yuto Horigome (Skate/Japão)

Carissa Moore (Surfe/Estados Unidos)

Momiji Nishiya (Skate/Japão)

Bethany Shriever (BMX/Reino Unido)

ESPORTE PARA O BEM