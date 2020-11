Com desistência, Copa Norte de Futsal de 2020 conta com cinco participantes

Com a desistência do IBB Futsal do Acre a XV edição da Copa Norte de Futsal de 2020 terá a participação de apenas cinco equipes.

Oratório [AP], Juventude e Esmac [Pará], Amazonas Futsal [Amazonas] e EC Vivaz [Roraima].

A competição será realizada de 1 a 5 de dezembro na cidade de Santarém- PA, sob patrocínio da Federação de Futsal do Pará [Fefuspa] em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS).

Pelo regulamento, todos jogam contra todos e o campeão será quem somar o maior número de pontos. O Vivaz é o atual campeão da Copa. Ganhou o título de 2019 na cidade de Ananindeua- PA.

O Juventude, de Santarém, como sediante da copa, é o segundo representante paraense no evento. A Esmac entra na disputa como vencedora do torneio Bené Aguiar de 2020.

Ginásio

A Copa Norte será disputada no Ginásio Poliesportivo de Santarém que será reinaugurado pelo governador Helder Barbalho.

Nos padrões internacionais, o ginásio possui quadra, do piso vinílico, palco, elevador para acesso de pessoas com dificuldades de locomoção, painel eletrônico, tribunas, vestiários para atletas, juízes, sala de aquecimento, academia, duas lanchonetes, dois bares, postos das polícias Civil e Militar e também do Corpo de Bombeiros.

Sua capacidade é para cinco mil pessoas.