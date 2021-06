Com Chuck Liddell na arbitragem, ex-astro da NBA Lamar Odom nocauteia cantor em luta de exibição

Parece que a sensação do momento no mundo dos famosos é participar de lutas exibicionistas. Dessa vez, Lamar Odom, ex-NBA e bicampeão pelo Los Angeles Lakers, foi o desafiante do cantor Aaron Carter. O combate ainda teve o icônico Chuck Liddell, ex-campeão peso-meio-pesado (93 kg) do UFC e membro do Hall da Fama da organização, como árbitro do evento.+ Confira a classificação do Brasileirão 2021!

Nada íntimos com as técnicas do boxe, a luta foi finalizada ainda no segundo round com vitória do ex-Lakers. Entretanto, Aaron Carter pode usar a grande diferença de altura e peso para justificar a derrota. Como de costume na liga, o polêmico ex-NBA ostenta cerca de 2,08m de altura e mais de 100kg. Já o cantor, de 33 anos, pesa 79kg e 1,83 de altura.